Notfälle : Rettungsschwimmer starten in die Beach-Saison

von dpa

01. Mai 2018, 10:06 Uhr

Mit vier bis sieben Grad hat die Ostsee noch Bibbertemperaturen. Dennoch starten die ersten Seebäder zum 1. Mai mit dem Rettungsdienst an den Stränden. Auf der Insel Usedom sind die Haupttürme in den Kaiserbädern Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin sowie in Zinnowitz und Karlshagen besetzt, wie Thomas Powasserat von der DRK-Wasserwacht sagte. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bereitet sich ebenfalls auf den Start in die Wachsaison vor, die offiziell am 19. Mai startet. Wasserwacht und DLRG sorgen in diesem Jahr von Mai bis September mit insgesamt rund 2800 Rettungsschwimmern für Sicherheit an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns. Für die DLRG sind 1500 ehrenamtliche Rettungsschwimmer an 28 Orten im Einsatz, für die Wasserwacht rund 1300 in 14 Ostseebädern und 53 Badestellen im Binnenland.