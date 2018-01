Kriminalität : Rettungswagen kollidiert mit Hirsch: Fahrer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 11:56 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einem Hirsch nahe Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist der Fahrer verletzt worden. Er erlitt bei dem Unfall am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 104 Schnittverletzungen an den Händen, wie die Polizei mitteilte. Die Notärztin auf dem Beifahrersitz habe einen leichten Schock erlitten. Ein Patient war den Angaben zufolge nicht an Bord, der Rettungswagen war mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Für den Hirsch endete der Zusammenstoß tödlich. Das nach Polizeiangaben stattliche Tier war plötzlich auf die Straße gesprungen. Der Notarztwagen wurde schwer beschädigt.