Prozesse : Revision gegen Urteil zu Mord an 29-Jähriger verworfen

von dpa

17. Juli 2018, 13:31 Uhr

Für den Mord an einer jungen Frau in Siedenbollentin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) muss der Täter nun endgültig lebenslänglich in Haft. Der Bundesgerichtshof hat den Revisionsantrag des 49-jährigen Täters verworfen, wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte. Damit sei die vom Landgericht verhängte Strafe rechtskräftig. Die Richter hatten den Mann Ende 2017 wegen sexueller Nötigung und Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Unternehmer hatte gestanden, eine 29-jährige Frau nach einer Aufstiegsfeier des örtlichen Sportclubs im Mai 2017 in ihrer Wohnung erwürgt und ihre Leiche in einem Moor versteckt zu haben. So hatte er nach Auffassung der Richter eine Sexualstraftat verdecken wollen.