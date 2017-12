Finanzen : Richterbund: Land soll vorenthaltene Besoldung nachzahlen

Rostock (dpa/mv) - Der Richterbund Mecklenburg-Vorpommern fordert die Landesregierung auf, Beamten und Richtern die in den Jahren 2008/09 vorenthaltene Besoldung nachzuzahlen. Das Finanzministerium hatte vor Weihnachten angekündigt, 37,5 Millionen Euro in den Pensionsfonds für Beamte einzuzahlen, 6,5 Millionen Euro dienen zur Finanzierung einer Einmalzahlung für 22 000 betroffene Beamte. Mecklenburg-Vorpommern hatte insgesamt 44 Millionen Euro eingespart, weil es - ähnlich wie Sachsen - die Bezüge für höher besoldete Beamte zu spät an das Westniveau angepasst hatte.