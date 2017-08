Musik : Riesen-Orgel erklingt: Japanerin eröffnet Konzertreihe

Einen Monat nach der feierlichen Einweihung der Riesen-Orgel in Neubrandenburg können Gäste den Klang des imposanten Instrumentes jetzt auch kostenlos genießen. An diesem Dienstag beginnen die Mittagskonzerte in der St.-Marienkirche, wie ein Sprecher der Stadt Neubrandenburg am Montag mitteilte. Die erste Orgel-Aufführung der neuen Reihe werde die Japanerin Mari Fukumoto bestreiten, die in Hamburg Kirchenmusik studiert und sich in einem Wettbewerb dafür qualifiziert hatte. Das rund zwei Millionen Euro teure Instrument in der Konzertkirche ist ein Geschenk des Unternehmers Günther Weber an die Stadt Neubrandenburg.