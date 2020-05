Tourismus : Riesen-Wasserfontäne im Tollensesee kann erweitert werden

Die Stadt Neubrandenburg kann die 40 Meter hohe Fontäne auf dem Tollensesee samt Lichtspielen ausbauen. Das Land übernimmt das Gros der Kosten von 35 000 Euro, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Mittwoch mitteilte. Das Geld stammt aus dem sogenannten Strategiefonds der SPD-CDU-Koalition. Damit soll die Fontäne am Nordufer vor dem Kulturpark vergrößert und die Beleuchtung, die auch viele Farben in das Wasserspiel projiziert, ausgebaut werden. Über Handy-Apps sollen Gäste die Beleuchtung sogar steuern können.

von dpa

27. Mai 2020, 12:42 Uhr

Dafür haben auch Firmen der Vier-Tore-Stadt gespendet, erklärte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Das Wasserspiel zieht traditionell immer im August bei «Fontänen in Flammen» Gäste an: 2019 waren 5000 Besucher abends gekommen. Dieses Event müsse 2020 vermutlich wegen der Beschränkungen ausfallen, sagte Witt. Trotzdem soll das Wasserspiel erweitert werden und 2021 wieder bei «Fontänen in Flammen» leuchten. Der Tollensesee gehört mit mehr als 30 Metern Tiefe und knapp 18 Quadratkilometern Fläche zu den zehn größten Seen im Nordosten.