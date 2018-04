Kriminalität : Riesiger Kokain-Fund wird im Landeskriminalamt untersucht

von dpa

13. April 2018, 11:03 Uhr

Nach dem Fund von mehr als 100 Kilogramm Kokain im Edeka-Logistikzentrum Valluhn (Nordwestmecklenburg) untersucht das Landeskriminalamt (LKA) in Rampe bei Schwerin die illegalen Drogen. Es soll der Reinheitsgrad festgestellt werden, wie eine LKA-Sprecherin am Freitag sagte. Davon sei der Wert abhängig. Nach einem Bericht der «Schweriner Volkszeitung» (Freitag) soll der Marktwert bis zu 24 Millionen Euro betragen. Die Behörden hatten versucht, den Drogenfund vom 28. März geheim zu halten, um ungestört die Hintermänner zu ermitteln. Dies gelang zwei Wochen lang, dann sickerten Informationen an die örtliche Zeitung durch. Festnahmen gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bisher nicht.