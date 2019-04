Bildung : Ringen um gute Schule in MV: Lehrerverband VBE tagt

von dpa

06. April 2019, 02:51 Uhr

Die Debatte um gute Schule in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. Heute kommt der Landesverband Bildung und Erziehung (VBE) in Rostock zu seiner Jahrestagung zusammen. Die Delegierten wollen dabei den Vorstand neu wählen und über notwendige Veränderungen im Bildungsbereich beraten. Der VBE gehört dem Bündnis für gute Schule an, das erst im März von mehreren Lehrerverbänden sowie Landeseltern- und -schülerrat gegründet worden war, um Änderungen am neuen Schulgesetz durchzusetzen. Der vom Bildungsministerium zu Jahresbeginn vorgelegte Entwurf hatte massive Kritik ausgelöst. Zum Verbandstag wird auch Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) erwartet. Landesverbandschef Michael Blanck, der seit 2006 an der Spitze des VBE in Mecklenburg-Vorpommern seht,kandidiert erneut für das Amt.