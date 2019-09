Regierung : Ringstorff wird 80, Schwesig: «Ein großer Mecklenburger»

Ein Jahrzehnt prägte der promovierte Chemiker Harald Ringstorff als Ministerpräsident das Land Mecklenburg-Vorpommern. Für bundesweites Aufsehen sorgte er mit der ersten rot-roten Koalition.

24. September 2019, 13:34 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns langjähriger Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) wird an diesem Mittwoch 80 Jahre alt. Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) würdigte ihn am Dienstag als großen Mecklenburger, der das Land entscheidend geprägt habe. «Ich habe allergrößten Respekt vor dem, was Harald Ringstorff für unser Land geleistet hat», erklärte sie. «Er hat das Land und das Amt geprägt: mit seiner ruhigen Art, seiner Geradlinigkeit, seiner Verlässlichkeit und vor allem mit seiner Liebe zum Land und zur plattdeutschen Sprache.» Ringstorff war zehn Jahre lang, von 1998 bis 2008, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern - so lange, wie kein anderer Regierungschef in der Geschichte des Bundeslandes.

Es waren laut Schwesig Ringstorff und seine Finanzministerin Sigrid Keler (SPD), die Mecklenburg-Vorpommern auf den Kurs der soliden Finanzpolitik brachten. Seit 2006 nimmt der Nordosten keine Schulden auf. «Diese solide Finanzpolitik eröffnet uns heute finanzielle Spielräume, die wir zum Beispiel für die Abschaffung der Elternbeiträge für die Kita nutzen», sagte Schwesig. Ringstorff sei es auch gewesen, der frühzeitig die großen wirtschaftlichen Chancen Mecklenburg-Vorpommerns in der Gesundheitswirtschaft erkannt habe. «Heute ist das eine der wichtigsten Branchen in unserem Land.»

Harald Ringstorff wurde 1939 im westmecklenburgischen Wittenburg geboren. Der promovierte Chemiker engagierte sich politisch erst mit dem Ende der DDR. Er gründete die SPD im Nordosten mit und war bis 2003 deren Landesvorsitzender. In der von 1994 bis 1998 regierenden CDU/SPD-Regierung war Ringstorff Wirtschaftsminister, musste im Zuge der Werftenkrise 1996 aber zurücktreten, um das Bündnis zu erhalten. Dies förderte seine strategische Hinwendung zur damaligen PDS, der späteren Partei Die Linke. Mit ihr regierte er schließlich acht Jahre lang von 1998 bis 2006, anfangs gegen Widerstände in der Bundes-SPD. Es war die erste rot-rote Koalition in einem Bundesland.

Wegen einer fortgeschrittenen Nervenerkrankung, die ihm das Sprechen erheblich erschwert, tritt der langjährige SPD-Landeschef kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Vor einem Jahr erschien eine Biografie über ihn. Schwesig will Ringstorff an seinem Geburtstag in seinen Wohnort Weiße Krug (Landkreis Ludwigslust-Parchim) besuchen und ihm gratulieren.