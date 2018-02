Tiere : Robbenbestand im Greifswalder Bodden um die Hälfte dezimiert

von dpa

05. Februar 2018, 06:52 Uhr

Insel Vilm (dpa/mv) – Der mysteriöse Tod von 23 Kegelrobben im Greifswalder Bodden hat nach Einschätzung des Bundesamtes für Naturschutz drastischere Folgen als bislang angenommen. In den Boddengewässern südlich von Rügen lebten in den Herbstmonaten der letzten Jahre bis 2016 etwa durchschnittlich 50 Tiere. Durch die Todesfälle im Herbst seien somit rund 50 Prozent der sonst üblichen Herbstpopulation in dieser Region umgekommen, sagte der Leiter der Abteilung Meeresnaturschutz des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Henning von Nordheim. Wann sich der Bestand wieder erholt, könne nicht prognostiziert werden. «Da in deutschen Gewässern der Ostsee bislang keine Geburten von Kegelrobben nachgewiesenen wurden, kann der Wiederaufbau des Bestandes nur durch zuwandernde Tiere aus anderen Ostseeregionen erfolgen.»