Musik : «Rock Legenden» wieder unterwegs: Matthias Reim dabei

04.Okt.2017

Die «Rock Legenden» gehen im nächsten Jahr in neuer Besetzung auf Tour. Zusammen mit den Bands Karat und City sowie Dieter «Maschine» Birr von den Puhdys wird dann Matthias Reim auf der Bühne stehen, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Reim («Verdammt, ich lieb' Dich») werde die ostdeutschen Stars 2018 auf 20 Live-Konzerten begleiten. «Das Line Up 2018 steht zusammengerechnet für mehr als 160 Jahre Bühnenerfahrung und 60 Millionen verkaufter Alben», so Semmel Concerts. Tourstart ist am 4. Januar 2018 in der Rostocker Stadthalle. An diesem Freitag veröffentlichen die Künstler auch ihr neues Album mit dem Titel «Rock Legenden Vol. 2» .

