Kommunen : Röbeler Bürgermeister mit Coronavirus infiziert

Der in Südafrika festsitzende Röbeler Bürgermeister Andreas Sprick hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. «Herr Sprick hat das Virus, aber es zeigt sich kein Krankheitsverlauf», schrieb der Präsident der Stadtvertretung, Hans-Dieter Richter, in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Der Bürgermeister und seine Frau seien weiterhin in Quarantäne in Kapstadt in Südafrika.

von dpa

07. April 2020, 13:27 Uhr

In Südafrika herrscht wegen der Corona-Pandemie Ausgangssperre, die Flughäfen sind geschlossen. Deshalb war er nach einem Urlaub nicht rechtzeitig zurückgekommen. Eigentlich wollte der Bürgermeister der 18 Gemeinden rund um Röbel an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am 26. März wieder in seinem Büro sitzen. Zuvor hatte der «Nordkurier» darüber berichtet.