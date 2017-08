Energie : Rohre für Festlandtrasse der Ostsee-Pipeline kommen nach MV

Nach der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 startet auch das Energieunternehmen Gascade die Bauvorbereitungen im Zusammenhang mit der umstrittenen Ostsee-Pipeline - und das trotz fehlender Genehmigungen. Das Unternehmen, das die 485 Kilometer lange Anschlussleitung Eugal von Lubmin bis an die deutsch-tschechische Grenze bauen will, liefert von Freitag an die ersten Rohre an die künftigen Lagerplätze in Mecklenburg-Vorpommern.