Handwerk : Rohstoffmangel: Handwerk will mehr Holzeinschlag

Heimwerker spüren es beim Gang durch den Baumarkt, Bauherren bei den Verhandlungen mit den Handwerksfirmen: Baustoffe sind knapp. Das lässt Zeitpläne und Budgets gleichermaßen wackeln. Vor allem beim Holz gibt es akute Engpässe. Die Handwerkskammern schlagen Alarm.

Schwerin | Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern fordert angesichts zunehmender Materialengpässe Hilfe von der Politik. Insbesondere der Mangel am Baustoff Holz mache vielen Firmen zu schaffen. „Die Politik muss jetzt auf allen Ebenen alle Hebel in Bewegung setzen, um dieser Entwicklung schnell entgegenzusteuern. Dazu gehört zum Beispiel, das Holzeinschlagsverb...

