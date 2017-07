Film : Rolf Hoppe bekommt Märchenfilmfestival-Preis

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Ein Weltstar kommt ins Erzgebirge: Schauspieler Rolf Hoppe ist Ehrengast beim 1. Märchenfilmfestival «fabulix» in Annaberg-Buchholz. Dort soll der 86-Jährige am 25. August bei einer Gala-Veranstaltung mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt werden. Er werde die Auszeichnung persönlich entgegennehmen, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Hoppe, der international seinen Durchbruch mit dem oscar-prämierten Spielfilm «Mephisto» (1982) von Istvan Szabo feierte, trat in verschiedenen Märchenfilmen auf. Unter anderem spielte er den König in dem Klassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel».

Die tschechisch-deutsche Co-Produktion wird auf dem Festival vom 23. bis 27. August ebenso gezeigt wie «König Drosselbart» mit Manfred Krug oder «Die Goldene Gans». Gleich in zwei DEFA-Filmen ist die Ehrenpräsidentin des Festivals, Christel Bodenstein, zu sehen. Sie spielt die Hauptrolle in «Das singende, klingende Bäumchen» von 1957 sowie in «Der kleine Prinz».

Die DDR-Verfilmung des gleichnamigen Buches von Antoine de Saint-Exupéry war ein halbes Jahrhundert unter Verschluss. Weil die Erben des Autors aus urheberrechtlichen Gründen keine Genehmigung erteilten, wurde der Film laut Veranstalter nach seiner Fertigstellung 1966 «nur einige wenige Male mit Ausnahmegenehmigung gezeigt». Seit 2015 sind die Urheberrechte an dem Buch erloschen und der Film von Regisseur Konrad Wolf kann auf der Leinwand laufen.

Eröffnet wird das Festival mit der deutschsprachigen Erstaufführung des tschechischen Films «Kronprinz». Im Wettbewerbsprogramm laufen 28 Filme aus Deutschland, Tschechien, Schweden, Frankreich, Kanada und USA. Jury ist das Publikum, das den Lieblingsfilm wählt. Dieser wird am Schlusstag mit dem «fabulix»-Publikumspreis 2017 ausgezeichnet. Darüber hinaus werden im Rahmenprogramm acht DEFA-Kurzfilme aus den Bereichen Puppentrick- und Zeichentrickfilm gezeigt.

Einer der Höhepunkte des Festivals soll das Galakonzert «Märchenhafte Sommernachtsmelodien» am 25. August werden. Neben Sängerin Ella Endlich sind auch Auftritte der Entertainer Helena Vondrackova aus Tschechien und Michael Schanze geplant.

