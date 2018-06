Kriminalität : Rollator fahrender Senior schlägt auf 83-Jährigen ein

von dpa

27. Juni 2018, 15:45 Uhr

Ein Streit über alte DDR-Zeiten zwischen zwei Rentnern hat am Mittwochmorgen in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sein Finale in einem Faustschlag gegen einen 83-Jährigen gefunden. Der Senior sei daraufhin gestürzt, auf seinen Rollator gefallen und habe sich leicht an der Hand verletzt, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter, der ebenfalls mit einem Rollator unterwegs gewesen sei, habe seinen Weg unbeeindruckt fortgesetzt. Die Polizei habe nun Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.