Feste : Rostock beginnt Feierlichkeiten zu 800. Geburtstag

Mit der Enthüllung des neuen Kalendariums der historischen Astronomischen Uhr in der Marienkirche hat am Montag das Jubiläumsjahr der Hansestadt Rostock begonnen. Es waren mehrere Hundert Besucher anwesend. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 800. Geburtstag. Die Uhr gilt als die weltweit älteste original erhaltene funktionstüchtige Uhr ihrer Art. Sie wurde 1472 in Betrieb genommen und funktioniert bis heute präzise.