Auszeichnungen : Rostock bekommt Gedenkmünze zum Stadtjubiläum

Zu einer geplanten Gedenkmünze anlässlich des 800. Stadtjubiläums von Rostock sind Details bekannt geworden. Wie das Bundesfinanzministerium in Berlin am Mittwoch mitteilte, wird die Silbermünze im Wert von 20 Euro im Mai 2018 ausgegeben und Rostocker Wahrzeichen zeigen. In den Münzrand werde eine lateinische Inschrift geprägt, die auch auf einem Stadttor zu sehen ist («In deinen Mauern herrsche Eintracht und öffentliches Wohlergehen»). Die Stadtverwaltung hatte die Münze schon im Herbst letzten Jahres angekündigt. Rostock erlangte im Jahr 1218 das Stadtrecht, 1419 wurde hier die erste Universität im Ostseeraum gegründet. Die Stadt begeht beide Daten mit einem Doppeljubiläumsjahr 2018/19.

PM BFM

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:38 Uhr