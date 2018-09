Schifffahrt : Rostock Cruise Festival: Neues maritimes Fest

Das Cruise Festival feiert heute in Rostock seine Premiere. Bis Sonntag soll nach dem Willen der Organisatoren umfassend über die Kreuzschifffahrt und gleichzeitig über die Leistungsfähigkeit des Schiffbaus in Mecklenburg-Vorpommern informiert werden. An den drei Festival-Tagen werden in Warnemünde insgesamt sechs Fahrgastschiffe anlegen und die passende Kulisse für die Feier abgeben. Ein besonderer Höhepunkt soll die Auslaufparade am Samstagabend sein, bei der die Kreuzliner Aidamar, Norwegian Breakaway und Columbus mit Musik und Feuerwerk den Warnemünder Hafen verlassen.

von dpa

14. September 2018, 00:42 Uhr

Das Cruise Festival soll künftig im jährlichen Wechsel mit den Cruise Days in Hamburg stattfinden. Dort hat sich Veranstaltung zu einem publikumsträchtigen Ereignis entwickelt.