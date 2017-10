Forschung : «Rostock denkt 365 Grad»: Netzwerk wird zehn Jahre alt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Okt.2017 | 17:38 Uhr

Der Verein «Rostock denkt 365 Grad» hat sich nach Einschätzung der verantwortlichen Wissenschaftler in seinem zehnjährigen Bestehen zu einem bewährten Netzwerk in der Region entwickelt. Ausgangspunkt sei der letztlich verloren gegangene Wettbewerb um den Titel «Stadt der Wissenschaft» gewesen, sagte der Vereinsvorsitzende Udo Kragl am Mittwoch. In den folgenden Jahren seien verschiedene Formate entwickelt worden, die sich als erfolgreich herausgestellt haben. Dazu gehöre der Wettbewerb für Nachwuchswissenschaftler «Rostock's eleven», bei dem elf junge Forscher mit elf Journalisten zusammengebracht werden oder die Veranstaltung «Science@Sail»», parallel zur Hanse Sail.

Rostock denkt 365 Grad