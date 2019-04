Basketball : Rostock erzwingt gegen Towers ein viertes Playoff-Spiel

Hamburg (dpa) – Im Kampf um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga wird es im Viertelfinal-Duell zwischen den Hamburg Towers und den Rostock Seawolves mindestens eine vierte Partie geben. In der zweiten Partie der Serie «best of five» hatten die Rostocker mit dem 94:79 (41:36)-Erfolg vor 2800 Zuschauern in der StadtHalle am Dienstagabend den Ausgleich geschafft. Die dritte Partie findet am Freitag (19.30 Uhr) in Hamburg statt. Am kommenden Montag (19.30 Uhr) sind die Seawolves wieder Gastgeber.

10. April 2019, 11:14 Uhr

«Rostocks Energielevel war höher als unseres, was sich unter anderem an den Punkten nach zweiten Chancen ablesen lässt», sagte Hamburgs Cheftrainer Mike Taylor, dessen Team sich im mittlerweile vierten Saisonduell mit den Rostockern zum ersten Mal geschlagen geben musste. Der Coach betonte zudem: «In der Verteidigung haben wir nicht so agiert, wie ich es geplant hatte. Natürlich hat der frühe Verlust von Malik Müller als Akteur mit deutschem Pass eine Rolle gespielt.» Müller war bereits nach knapp sechs Minuten aufgrund zweier unsportlicher Fouls disqualifiziert worden.

Seawolves-Trainer Milan Skobalji sah es ähnlich wie sein Hamburger Kollege: «Ich kann Mike nur zustimmen, dass es heute eine Energieleistung von uns war, die uns den Sieg gebracht hat. Wir haben uns einen großartigen Kampf geliefert, es war ein echtes Playoff-Spiel.» Besonders hervor hob Skobalji: «Mir hat gefallen, dass wir konzentriert bis zum Ende gespielt haben.»

Bester Werfer bei den Towers waren Jannik Freese und Tevonn Walker (je 14), während bei den Rostockern Yannick Anzuluni mit 24 Punkten bester Werfer war.