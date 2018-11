Fußball : Rostock im Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Neubrandenburg 

Cup-Verteidiger FC Hansa Rostock muss im Viertelfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg antreten. Das hat die Auslosung am Montagabend in Broderstorf ergeben. Vorjahresfinalist FC Mecklenburg Schwerin empfängt den NOFV-Oberligisten Malchower SV.

von dpa

19. November 2018, 18:38 Uhr

Die Begegnungen werden zwischen dem 15. und 16. Dezember ausgetragen. Hansas Gastspiel in Neubrandenburg muss neu terminiert werden, da der Club in der Dritten Liga am 15. Dezember den VfR Aalen im heimischen Ostseestadion empfängt. Das Finale wird am 25. Mai 2019 stattfinden. Der Sieger ist für die erste Runde des DFB-Pokals 2019/2020 qualifiziert.

Die Viertelfinalansetzungen:SV Pastow - Torgelower FC Greif, 1. FC Neubrandenburg - FC Hansa Rostock, Penzliner SV - MSV Pampow, FC Mecklenburg Schwerin - Malchower SV