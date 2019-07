Behindertensport : Rostock ist Austragungsort der Goalball-Europameisterschaft

Die Stadthalle und die Ospa-Arena Rostock sind vom 8. bis 13. Oktober Schauplätze der Europameisterschaft in der paralympischen Sportart Goalball. Dabei spielen jeweils zwei Dreier-Teams mit einem 1,25 Kilogramm schweren klingelnden Ball auf das Tor, alle Spieler tragen dabei Dunkelbrillen, wie der Veranstalter am Freitag in Rostock mitteilte. Jeweils zehn Frauen- und Männerteams aus 15 Nationen kämpfen um die Titel. Schirmherr der Veranstaltung ist Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Goalball ist den Angaben zufolge die weltweit beliebteste Ballsportart für Menschen mit einer Sehbehinderung.

von dpa

05. Juli 2019, 12:25 Uhr

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft strebe als Vizeweltmeister von 2018 den Europameistertitel an. Für die Frauen gehe es um die Qualifikation für die Paralympischen Spiele in Tokio 2020.

«Goalball ist ein rasanter und temporeicher Sport», sagte Nationaltrainer Johannes Günther. Die Bälle erreichten eine Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern, Abwehr- und Angriffsaktionen wechselten sich ständig ab. In der 24-minütigen Partie haben beide Mannschaften im Schnitt über 100 Würfe. «Das erfordert nicht nur gute Kondition und Reaktion, sondern auch Konzentration. Zudem ist Goalball geprägt von Taktik und Strategie, ein bisschen wie Schach» erklärte Günther.