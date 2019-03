Luftverkehr : Rostock-Laage nach Airline-Insolvenzen wieder auf gutem Weg

Der Flughafen Rostock-Laage ist nach den Insolvenzen der Airlines Germania und Flybmi nach Einschätzung von Geschäftsführerin Dörthe Hausmann wieder auf gutem Weg. «Wir haben mit Antalya, Palma de Mallorca und Hurghada 50 Prozent der Kapazitäten der bisherigen Sommerflüge ersetzt», sagte Hausmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin.

von dpa

06. März 2019, 12:24 Uhr

Darüber hinaus stehe sie in guten Gesprächen mit drei Fluggesellschaften über die Wiederaufnahme der München-Flüge. Diese Strecke war zuvor zwei Mal täglich von der britischen Gesellschaft Flybmi bedient worden. «Ich glaube, die können wir in diesem Jahr noch ersetzen», sagte Hausmann. Zudem werde künftig die spanische Fluggesellschaft Level, die mit in das Kreuzfahrtgeschäft eingebunden ist, freitags auf der Strecke zwischen Wien und Rostock-Laage fliegen. 60 Plätze stünden dann zur Verfügung.

Hausmann rechnete damit, dass mit der Aufnahme des saisonalen Kreuzfahrtgeschäfts Ende Mai die Mitarbeiter, die aktuell in der Kurzarbeit sind, wieder arbeiten können. Mit der Kurzarbeit sei gegen die auftretenden Verluste gegengesteuert worden. «Aber es wird natürlich kein ausgeglichenes Ergebnis dieses Jahr», betonte die Flughafen-Chefin. Bislang erhielt der Flughafen von den drei Gesellschaftern und dem Land jährlich 2,8 Millionen Euro.