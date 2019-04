Fußball : Rostock mit Sorgen: Hilßner krank, Evseev erneut operiert

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss die Erfolgself der vergangenen Wochen am Samstag (14.00 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena umstellen. Rechtsaußen Marcel Hilßner ist erkältet, Mittelfeldspieler Willi Evseev wurde erneut an der Hand operiert und fällt mindestens bis Ostern aus. «Für uns geht es um viel. Wir wollen da bleiben, wo wir sind und uns noch verbessern. Dafür brauchen wir drei Punkte», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

von dpa

11. April 2019, 13:58 Uhr

Die Rostocker sind mittlerweile seit sieben Ligaspielen unbezwungen, haben aber nur drei davon gewonnen. Eine bessere Bilanz verhinderten vor allem Fehler bei den Standards, die zu Gegentoren führten. «Das nervt nicht nur mich, sondern das gesamte Team. Es ist ein einfaches Mittel, Tore zu erzielen. Zuletzt haben wir da viel Lehrgeld gezahlt», betonte Härtel.

Trotz des Rückstands von sieben Punkten auf den Halleschen FC haben die Hanseaten die Hoffnung auf Rang vier, der zur direkten Qualifikation für den DFB-Pokal berechtigen würde, noch nicht aufgegeben. «Wir wollen Rang fünf verteidigen und am vierten Platz dranbleiben. Für uns wäre es ja auch gut, wenn wir eine Saison, die jetzt nicht immer gut gelaufen ist, besser abschließen würden als die vergangenen Serie», sagte Innenverteidiger Julian Riedel den «Norddeutschen Neuesten Nachrichten» Rostock (Donnerstag).