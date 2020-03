Gesundheit : Rostock OB Madsen will Krise mit kreativen Ideen begegnen

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will Mitarbeiter in Risikobereichen prophylaktisch auf das Coronavirus testen lassen. Er wolle nicht warten, bis Infizierte Symptome zeigen. Sie sollten in einem frühen Stadium aus dem Betrieb herausgeholt werden, bevor sie Kollegen anstecken, sagte Madsen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

20. März 2020, 18:15 Uhr

Die Tests soll das Biotechnologieunternehmen Centogene übernehmen und damit am Samstag bei Mitarbeitern von Feuerwehr, Rettungsdienst oder Südstadt-Krankenhaus beginnen. Die Kosten für den Test, der eine Sicherheit von 98 Prozent biete, lägen deutlich unter denen der regulären Tests und würden von der Stadt übernommen.

Es sei sein Motto, der Krise mit vielen kreativen Ideen zu begegnen. Er suche jeden Tag nach einem Weg, die Menschen bestmöglich durch diese Krise zu bekommen. «Wir brauchen auch nach der Krise Menschen, die an das Leben glauben», betonte Madsen.

Er wolle zudem pfiffige und herausragende Unternehmer um sich versammeln, die schon immer kreative Ideen hatten und damit groß geworden sind. «Mit den Jungs werden wir die Wirtschaft in Rostock wieder auf die Beine stellen.»

Es werde auch geprüft, ob Menschen in ihren Kleingärten leben können. Allerdings unter der Auflage, dass dort nicht gefeiert wird und jeder in seinem Garten bleibt. «Wir können die Lage mehr entspannen, wenn jemand in seinem Garten und nicht in der Wohnung sitzt.»