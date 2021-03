Eishockey : Rostock Piranhas ziehen vorübergehend Hamburg um

Hamburg leistet Hilfe für das Eishockey-Team der Rostock Piranhas.

Rostock | Weil die Oberliga-Mannschaft derzeit nicht in der Rostocker Eishalle trainieren kann, zieht sie vorübergehend in die q.beyond-Arena im Hamburger Volkspark um und trägt dort ihre Heimspiele aus. Das teilte die Alexander-Otto-Sportstiftung am Mittwoch mit. Während der Zeit wohnt die Mannschaft in einem nahe gelegenen Hotel. „Hamburg wird für einige Zeit...

