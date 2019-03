Fußball : Rostock verpasst Heimsieg: 0:0 gegen Sonnenhof Großaspach

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat den zweiten Heimsieg unter dem neuen Trainer Jens Härtel verpasst. Die Mecklenburger kamen am Samstag vor 10 356 Zuschauern im Ostseestadion über ein 0:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach nicht hinaus und konnten den Abstand zu oberen Tabellendrittel nicht verringern.

von dpa

09. März 2019, 16:06 Uhr

In einer anfangs einseitigen Partie hätte Pascal Breier die Gastgeber schon in den ersten fünf Minuten auf die Siegerstraße schießen müssen. Hansas Mittelstürmer scheiterte allerdings gleich Großaspachs starkem Keeper Kevin Broll. Auch Lukas Scherff brachte den Ball nicht an ihm vorbei.

In der Folge blieben die Hanseaten dominierend und setzten die Gäste, die noch nie im Ostseestadion verloren haben, unter Druck. Die daraus resultierenden Möglichkeiten wurden jedoch leichtfertig vergeben.