Kommunen : Rostocker Bewerbung um die Bundesgartenschau eingereicht

Rostock hat sich offiziell um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 in der Hansestadt beworben. «Der Zuschlag wäre ein Meilenstein für Rostocks Stadtentwicklung. Wir wollen beweisen, dass eine grüne Innenverdichtung machbar ist», sagte Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) laut vorab vorliegender Mitteilung am Donnerstagabend. Rund um das Ufer der Warnow sollen «ab 2025 lebendige Stadtlandschaften sprießen, die Kultur, Erholung, Wohnen und Freizeit miteinander verbinden», sagte Methling. Die Entscheidung soll in einigen Monaten fallen.

von dpa

26. Juli 2018, 17:35 Uhr

Den Stadtverantwortlichen geht es vor allem um die finanzielle Förderung von Infrastrukturprojekten, die mit einem Zuschlag einhergehen würden. Die Investitionssumme beziffert die Stadtverwaltung derzeit mit 113 Millionen Euro, von denen die Kosten für die Buga selbst jedoch nur kleinen Teil ausmachen würden.

Zu den Bauplänen zählen etwa der Neubau für das marode Volkstheater, das jedoch auch ohne Buga bereits geplant ist. Die Errichtung des Archäologischen Landesmuseums und die dafür nötige Freiflächenentwicklung des Stadthafens wären dagegen ohne Buga kaum finanzierbar und wenn, dann erst in vielen Jahren, sagte Buga-Koordinator Matthias Horn.

Hinzu kämen die Tieferlegung und Deckelung der Hauptverkehrsader Am Strande, eine Fußgängerbrücke über die Warnow und die Entwicklung der früheren Deponie in Dierkow. Für die Buga selbst soll unter anderem eine Flaniermeile in der Innenstadt entstehen, das Gelände der Internationalen Gartenschau 2003 solle Außenstandort werden.

Die kommenden Bugas sollen in Heilbronn (2019), Erfurt (2021) und Mannheim (2023) stattfinden.