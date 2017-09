Kommunen : Rostocker Bürgerschaft fordert Mandatsverzicht von Arppe

Die Fraktionen von Linke, CDU, SPD, Grünen und Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 in der Rostocker Bürgerschaft haben vom früheren AfD-Politiker Holger Arppe gefordert, sein Bürgerschaftsmandat niederzulegen. «Holger Arppe hat sich mit seinem menschenverachtenden Verhalten ins politische und gesellschaftliche Aus geschossen und sollte nie wieder politische Entscheidungen, egal auf welcher Ebene, treffen dürfen», erklärten die Fraktionsvorsitzenden gemeinsam am Freitag. Am Tag zuvor hatten NDR und «taz» Auszüge aus Chatprotokollen veröffentlicht, die Arppe zugeschrieben werden und in denen neben Gewaltaufrufen gegen politische Gegner auch Sexualfantasien mit Kindern publik geworden waren. Arppe, der auch AfD-Fraktionsvize im Landtag war, trat am selben Tag aus Landtagsfraktion und Partei aus.