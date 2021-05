Demonstrationen : Rostocker Corona-Demonstranten von Mai 2020 drohen Bußgelder

Knapp ein Jahr nach einer nicht angemeldeten Demo gegen die Corona-Beschränkungen in Rostock sind erste Bußgeldverfahren eröffnet worden.

Rostock | Bis Anfang der Woche hätten 61 von 263 Demonstranten Anhörungsbögen erhalten, teilte ein Stadtsprecher am Donnerstag mit. Die restlichen sollen in den nächsten Wochen folgen. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet. Vor fast einem Jahr, am 25. Mai 2020, waren mehrere Hundert Menschen unangemeldet durch die Rostocker Innenstadt gelaufen, um gegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.