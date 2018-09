Medizin : Rostocker Forscher auf weltgrößtem Herz-Kongress in den USA

von dpa

23. September 2018, 10:26 Uhr

Rostocker Forscher und die Wirtschaftsfördergesellschaft Invest-in-MV sind seit Freitag bei dem mit 20 000 Teilnehmern weltgrößten Kardiologen-Kongress in San Diego (Kalifornien) vertreten. «Ziel des gemeinsamen Auftritts ist es, auf dem internationalen Forschungsmarkt Leistungen aus Mecklenburg-Vorpommern auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung und Prüfung von Gefäßstützen (Stents) und Herzklappen anzubieten», sagte der Chef des Instituts für Implantattechnolgie und Biomaterialien (IIB) in Warnemünde, Klaus-Peter Schmitz, der Deutschen Presse-Agentur. Einer der Schwerpunkte der IIB-Arbeit sei die physikalische Prüfung von Herzklappen oder Stents, die zur Behandlung von Gefäßerkrankungen eingesetzt werden. «Es bestehen unvorstellbar hohe Sicherheitsstandards.» Er berichtete von 19 internationalen Hersteller, die ihre Produkte in Warnemünde testen lassen.