Wissenschaft : Rostocker Forschungszentrums «Biomedicum» nimmt Gestalt an

Der Bau des «Biomedicum» für die Rostocker Universitätsmedizin kommt voran. Angehende Mediziner und Forscher sollen dort von 2021 an auf rund 3100 Quadratmetern unter modernsten Bedingungen arbeiten können. Deutlich zu sehen sind bereits Teile des Rohbaus, derzeit wird das Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes fertig gestellt. Dort soll unter anderem eine Simulationsarena eingerichtet werden, in der Studierende der Medizin Unfallsituationen künftig realistisch wiedergeben und auf Bildschirmen verfolgen können.

von dpa

18. April 2019, 17:15 Uhr

Auf den oberen Etagen entstehen den Planungen nach gläserne Labore und weitere Seminarräume für die bio-medizinische Forschung. Nach Angaben des Betriebs für Bau und Liegenschaften MV vom Donnerstag ist der Bau so gestaltet, dass auch spätere bauliche Veränderungen der Labore zu geringen Kosten möglich sind.

Die Zahl der Studenten in den medizinischen Studiengängen in Rostock sei deutlich gewachsen, mit den bisherigen Seminarräumen sei man derzeit am Limit, sagte Dekan Professor Emil Christian Reisinger. Daher freue man sich auf das «Biomedicum». Für den Neubau investiert das Land mit Unterstützung der Europäischen Union etwa 20 Millionen Euro.