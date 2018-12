Forschung : Rostocker Fraunhoferinstitut soll erweitert werden

Das Rostocker Fraunhoferinstitut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) soll vergrößert werden. Weil die derzeitige Mitarbeiterzahl von 70 auf über 100 wachsen soll, werde ein neues Labor- und Bürogebäude nötig, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit. Auch eine Versuchshalle soll dazu gehören, in der automatisierte Fertigungsanlagen getestet werden sollen, hieß es.

von dpa

21. Dezember 2018, 10:34 Uhr

Die Wissenschaftler des IGP forschen zu industriellen Fertigungsverfahren, Automatisierungstechniken und Produktentwicklung etwa im Schiff-, Stahl- und Flugzeugbau. Der geplante Neubau soll den Angaben zufolge 13,8 Millionen Euro kosten, von denen das Ministerium voraussichtlich 9,5 Millionen Euro aus EU-Geldern übernehmen wird.