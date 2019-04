Kriminalität : Rostocker Hauptbahnhof: Schulrucksack sorgt für Teilsperrung

von dpa

26. April 2019, 09:52 Uhr

Ein liegengebliebener Schulrucksack hat am Donnerstag zu einer Teilsperrung des Rostocker Hauptbahnhofs geführt. Die Bundespolizei räumte nach dem Fund des herrenlosen Rucksacks am Mittag drei Bahnsteige, wie die Beamten erst am Freitag mitteilten. Züge wurden auf andere Gleise umgeleitet. Nach dem Einsatz eines Sprengstoffhundes gab es zwei Stunden später Entwarnung - «Dak» schlug nicht an. Im Rucksack fanden die Beamten schließlich Schulsachen, Flaschen und eine Brotdose. Aufgrund des Einsatzes hatten zehn Züge Verspätung.