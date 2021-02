Glücksspiele : Rostocker Lotto-Tipper gewinnt 1,4 Millionen Euro

Nach der Ziehung der Lottozahlen am vergangenen Samstag kann sich ein Tipper aus der Hansestadt Rostock über einen Gewinn von 1,4 Millionen Euro freuen.

Rostock | Mit seinen sechs Richtigen landete er zusammen mit einem anderen Gewinner aus Nordrhein-Westfalen in der Gewinnklasse 2, wie die Lottogesellschaft am Montag in Rostock berichtete. Ein Lottospieler aus Hamburg hatte auch die richtige Superzahl auf seinem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.