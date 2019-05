Wahlen : Rostocker OB-Kandidaten bereiten sich auf Stichwahl vor

von dpa

27. Mai 2019, 11:38 Uhr

Die beiden verbliebenen Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten in Rostock bereiten sich auf die Stichwahl am 16. Juni vor. Der parteilose Däne Claus Ruhe Madsen, der für CDU und FDP antritt, und sein Konkurrent, Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke), gaben sich am Montag jeweils zuversichtlich. Madsen wolle in den nächsten drei Wochen in die Stadtteile gehen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Bockhahn erklärte mit Blick auf Madsen, er wolle die Rostocker überzeugen, dass er womöglich nicht der beste Entertainer sei, aber eine Stadt führen könne. Madsen hatte am Sonntag 34,6 Prozent der Stimmen erringen können, Bockhahn 18,9 Prozent. Bei beiden wäre es eine Premiere: Madsen wäre laut Städte- und Gemeindetag der erste ausländische OB, Bockhahn das erste linke Oberhaupt einer deutschen Großstadt.