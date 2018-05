Tiere : Rostocker Orang-Utan-Junges getauft

von dpa

25. Mai 2018, 13:04 Uhr

Das Ende April im Rostocker Zoo zur Welt gekommene Orang-Utan-Weibchen ist auf den Namen Mayang getauft worden. Der malaiische Name bedeute Palmblüte, teilte der Zoo am Freitag mit. Der Tierpark hatte die Besucher um Namensvorschläge gebeten, Mayang sei von einer Leipzigerin vorgeschlagen worden. Der kleine Affe entwickele sich prächtig und hat dem Zoo zufolge ein geschätztes Gewicht von zwei Kilogramm. Damit leben nun vier junge Orang-Utans im Menschenaffengehege «Darwineum». Im Alter zwischen fünf und acht Jahren werden Orang-Utans den Zooangaben zufolge selbstständig und können dann an andere europäische Zoos verkauft werden.