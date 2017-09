Migration : Rostocker Palästinenserin Reem darf in Deutschland bleiben

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 12:56 Uhr

Ihr Auftritt in einer Diskussionsrunde mit Merkel hatte die damals 14-jährige Reem im Juli 2015 in die Schlagzeilen katapultiert. Sie hatte der Kanzlerin mit bewegenden Worten von ihrem Schicksal und dem ihrer Familie berichtet. Als Merkel antwortete, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen könne, fing Reem an zu weinen. Merkel versuchte zu trösten und streichelte sie. Im Internet war kurze Zeit später ein Sturm der Entrüstung über die nüchterne, angeblich kaltherzige Antwort Merkels ausgebrochen.

Unter dem Titel «Ich habe einen Traum - Als Flüchtlingskind in Deutschland» hat Reem vor wenigen Wochen eine Autobiografie veröffentlicht. Vergangenen Freitag hatte Reem in der WDR-Sendung Kölner Treff noch keine Kenntnis von der unbegrenzten Aufenthaltserlaubnis.