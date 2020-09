Fußball : Rostocker Robben bei Beachsoccer-Meisterschaft auf Rang vier

Die Rostocker Robben haben sich beim Finalturnier um die deutsche Beachsoccer-Meisterschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit dem vierten und letzten Rang begnügen müssen. Im Spiel um Rang drei unterlagen die Lokalmatadoren, die den Wettbewerb in den drei vergangenen Jahren gewonnen hatten, am Sonntag am Strand von Warnemünde Real Münster mit 1:3 (1:0, 0:1) nach Verlängerung.

von dpa

27. September 2020, 15:25 Uhr