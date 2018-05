Kunst : Rostocker Stadthafen: «Ship of Tolerance» wird eingeweiht

Im Rostocker Stadthafen wird am Samstag (16.00 Uhr) das globale Kunstprojekt «Ship of Tolerance» eingeweiht. Dazu werden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) erwartet. Initiatoren sind das in den USA lebende russische Künstlerehepaar Ilja und Emilia Kabakov. Mit dem Schiff wollen sie Menschen verschiedener Kontinente, Kulturen und Identitäten verbinden. Seit der Premiere in Venedig 2005 sind weltweit zehn gleiche Versionen gebaut worden.

Am Bau des Rostocker Schiffes haben laut Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann viele Kitas und Schulen mitgewirkt. Sie haben mehr als 800 Quadratmeter große Segelteile bemalt. Die Kunstwerke, die nicht für das riesige Segel benötigt werden, sollen den Plänen zufolge an mehreren Stellen der Stadt aufgehängt werden.