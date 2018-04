Bau : Rostocker Stadthalle nun mit Platz für 6600 Besucher

In der Rostocker Stadthalle ist am Mittwoch der Abschluss der rund 18 Millionen Euro teuren Bauarbeiten gefeiert worden. In den vergangenen Monaten wurde unter anderem ein zusätzlicher Rang geschaffen, mit dem die Besucherkapazität um rund 650 Plätze ausgebaut wurde, wie Messechefin Petra Burmeister sagte. Die Halle fasse nun bis zu 6600 Besucher. Diese Zahl könne bei nicht bestuhlten Konzerten erreicht werden.

von dpa

18. April 2018, 15:14 Uhr

Gleichzeitig sei die gesamte Nordfassade der Halle abgerissen und neu aufgebaut worden, sagte Burmeister. Damit konnte ein über zwei Etagen reichendes Foyer errichtet werden, eine komfortable und großzügige Willkommensfläche für die Besucher.