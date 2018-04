Prozesse : Rostocker Thiazi-Prozess : Forderung nach Bewährungsstrafen

von dpa

13. April 2018, 12:50 Uhr

Im Prozess gegen drei mutmaßliche Betreiber der ehemaligen rechtsextremistischen Internetplattform Thiazi-Forum vor dem Landgericht Rostock hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von 20, 22 und 24 Monaten auf Bewährung gefordert. In dem seit November vergangenen Jahres laufenden Prozess sind drei Männer im Alter von 69 und jeweils 42 Jahren angeklagt. Ihnen wird laut Staatsanwaltschaft im wesentlichen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Tateinheit mit Volksverhetzung vorgeworfen. Sie sollen sich an der Verbreitung indizierter Lieder und an der Verleugnung des Holocausts beteiligt haben. Das Urteil soll am 19. April gesprochen werden.