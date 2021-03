Regierung : Rostocks OB kann sich deutsche Staatsbürgerschaft vorstellen

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) kann sich vorstellen, deutscher Staatsbürger zu werden.

Rostock | Ein konkretes Datum gibt es dafür noch nicht, sagte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. „Ich wäre mittlerweile bereit, deutscher Staatsbürger zu werden - und damit jetzt keine Spekulationen aufkommen, erst nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Bundestagswahl am 26. September“, sagte der Däne der „Welt“ in einem am Mittwoch veröffentl...

