Fußball : Rostocks Vorstandschef weist Polizei-Kritik zurück

Der FC Hansa Rostock hat Kritik der Polizei nach den Ausschreitungen beim DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC (0:2) zurückgewiesen. «Schuldzuweisungen und pauschale Verurteilungen von Vereinsmitarbeitern und Vereinsoffiziellen unmittelbar in der Nacht der Ereignisse sind sicherlich in keiner Weise hilfreich, dienlich und gerechtfertigt», wird Hansas Vorstandschef Robert Marien in einer Vereinsmitteilung am Dienstag zitiert. Marien reagierte damit auf Äußerungen des Chefs der Rostocker Polizeiinspektion, Michael Ebert.