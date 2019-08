Einkommen : Rote Laterne bei der Kaufkraft

Die geringeren Lebenshaltungskosten in Mecklenburg-Vorpommern gleichen die im Bundesvergleich niedrigsten Einkommen nicht aus. Bei der Kaufkraft lag der Nordosten mit 1466 Euro pro Person und Monat im Jahr 2016 auf dem letzten Platz, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ergab. Sie wurde Donnerstag in Berlin veröffentlicht.

von dpa

21. August 2019, 16:35 Uhr

Bei der Kaufkraft werden neben den Einkommen auch regionale Preisunterschiede in die Berechnung einbezogen. Die Kaufkraft in Deutschland lag 2016 der Studie zufolge bei 1621 Euro pro Person und Monat, im Osten bei 1538 Euro. Auch zwischen Stadt und Land klafft eine Lücke: In der Stadt liegt die Kaufkraft bei 1533 Euro, auf dem Land - vor allem auch wegen der niedrigeren Wohnkosten - bei 1654 Euro.