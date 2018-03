Landtag : Roter Teppich für Juristen: Rechtsreferendare verbeamten

Die Bestrebungen der Landesregierung, mehr junge Juristen nach Mecklenburg-Vorpommern zu locken, finden im Landtag breite Unterstützung. Auch Abgeordnete der Opposition signalisierten am Mittwoch bei der ersten Beratung zur geplanten Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Zustimmung. Wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) sagte, sollen Rechtsreferendare künftig eine Verbeamtung auf Widerruf erhalten. Das mache derzeit kein anderes Bundesland.

von dpa

14. März 2018, 16:21 Uhr

Das Justizressort im Nordosten geht damit einen ähnlichen Weg wie das Bildungsministerium, das als Reaktion auf den drohenden Lehrermangel seit 2013 junge Lehrer zu Beginn des Referendariats auf Probe verbeamtet. Auch die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern steht vor einem Generationswechsel. Laut Hoffmeister geht in den kommenden zehn Jahren fast die Hälfte der aktuell etwa 600 Richter und Staatsanwälte in Pension und muss daher ersetzt werden. Der Gesetzentwurf der Regierung wurde einstimmig zur weiteren Beratung in die zuständigen Ausschüsse überwiesen.