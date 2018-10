Justiz : Rückgang von Asylrechtsverfahren an Verwaltungsgerichten

In Mecklenburg-Vorpommern werden weniger Asylrechtsverfahren beantragt. Wurden im Jahr 2017 an den Verwaltungsgerichten Schwerin und Greifswald rund 3300 Eingänge verzeichnet, waren es nach Angaben des Justizministeriums im ersten Halbjahr 2018 rund 800. Das Verwaltungsgericht Greifswald, das seit 2016 zusätzlich zum Verwaltungsgericht Schwerin mit Asylverfahren befasst ist, sei inzwischen auf einem guten Weg zu einer normalen Bestandssituation, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Freitag in Greifswald.

von dpa

19. Oktober 2018, 13:00 Uhr

Dennoch mache der Anteil der Asylrechtsverfahren noch über die Hälfte der Arbeit an den Verwaltungsgerichten aus. Hoffmeister führte am Freitag Richter Eckhard Corsmeyer als neuen Präsidenten des Verwaltungsgerichtes Greifswald ein. Sie dankte zugleich der scheidenden Präsidentin Ursula Ausprung für die geleistete Arbeit. Die Klagewelle habe von allen Mitarbeitern einen enormen Einsatz abverlangt.