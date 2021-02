Gesundheit : Rückkehr zur Normalität in vielen Kitas und Grundschulen

Mecklenburg-Vorpommern will die Kitas und Grundschulen dort wieder regulär öffnen, wo der Inzidenzwert von 50 unterschritten wird. „Es bewegt sich was“, sagt Regierungschefin Manuela Schwesig.

Schwerin | Für die Jüngsten in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ein bisschen mehr Normalität in der Corona-Krise ab: Nach den Winterferien sollen Grundschulen und Kitas in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem Inzidenzwert von unter 50 wieder regulär ö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.