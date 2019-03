Verteidigung : Rückkehrerappell für Soldaten nach Auslandseinsätzen

Sechs Monate lang waren die Soldaten weit entfernt von der Heimat im Einsatz. Nun sind sie zurückgekehrt und erhalten einen großen Empfang.

von dpa

27. März 2019, 06:56 Uhr

Mit einem öffentlichen Rückkehrerappell werden am Mittwoch (10.30 Uhr) in Schwerin rund 500 in Mecklenburg-Vorpommern stationierte Soldaten wieder in der Heimat begrüßt. Sie waren im Rahmen von UN- und Nato-Missionen in Afghanistan, Mali, Jordanien und im Mittelmeer im Einsatz. Den Großteil der Kräfte stellte die in Neubrandenburg ansässige Panzergrenadierbrigade 41 «Vorpommern». Doch werden bei dem Appell auch Angehörige des Luftwaffengeschwaders in Rostock-Laage sowie der Marine aus Rostock mit dabei sein. Wie der Chef des Landeskommandos, Brigadegeneral Gerd Kropf sagte, werden damit erstmals in Deutschland Angehörige aller Waffengattungen bei einem gemeinsamen Rückkehrerappell für ihren Einsatz gewürdigt. Solche Appelle würden sonst nur in den jeweiligen Kasernen stattfinden. Den Angaben zufolge wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Dankesworte an die Rückkehrer richten.